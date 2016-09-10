網協理事長：妖魔化協會不公平

網球協會理事長廖裕輝（中，資料照，記者廖淑玲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕小英政府針對協會改革提出四大方針，網球協會理事長廖裕輝認為，外界把協會「妖魔化」，對他們很不公平，他很開心政府關心體育，但應該時時關注體育界，不是僅限於亞、奧運期間。

政府關心體育 別只在亞奧運期間

針對政府提出協會財務透明化、營運專業化等，廖裕輝表示，這些政策都很好，希望政府平時就可以全力關心體育發展。

網球女將謝淑薇之前批評網協教練遴選制度，廖裕輝表示，教練遴選辦法很簡單，排名較高選手有選擇權，名額則是由團本部分配，協會無法從中介入。

「先前一公布辦法時，謝淑薇排名比較高，這些資訊都很公開，以後不會改，也不能改，不管是奧運名額或是教練，都是靠選手各自努力取得的。」廖裕輝解釋。

廖裕輝週二與田協理事長蔡辰威以董事身分出席國訓中心董事會，廖裕輝表示，蔡辰威一直以來出錢、出力，若他離開協會，對田徑界是一大損失。

至於董事會對田協的批評聲浪，廖裕輝解釋，這是誤會，對方是建議而非責怪，其中一位董事舉出田徑選手成績在奧運退步，建議未來是否增加高地訓練，或是尋找適合田徑訓練的地點。