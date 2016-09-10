根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會

單項運動協會爭議

台灣體壇因許多「邪會」封閉僵化，甚至腐敗多時，早已病入膏肓，如今里約奧運期間爭議風波連環爆，更讓情勢雪上加霜，就像被送入加護病房，新政府該如何出手搶救？或許借力使力協助專業人士出頭天，把老太爺理事長和「萬年」秘書長們全面「換」然一新，正是「邪會」回歸真正「協會」的契機。

蔡辰威辭去全國田徑協會理事長職務，並號召各單項運動協會理事長跟進，如此大動作令各界譁然，其實可解讀為：「體壇大老對近來各協會頻遭輿論圍剿的強烈反擊。」而回顧國內主流協會領導人背景，不外企業富商插花、立委兼差、官員卸任養老或地方有力要角把持，罕見具高度使命感的專業人才當家。

這些老太爺及萬年幹部或擅應酬人脈廣，要領導協會走向國際與世界接軌，恐怕力有未逮，高高在上的官僚心態，更讓經費運用、選訓制度都不透明，實難貼近基層民意。尤其網路化時代資訊傳遞迅捷簡便，選手、教練與「邪會」溝通不良，失望情緒動輒上臉書宣洩，偏偏里奧戰績欠佳形同最後稻草，粉絲高度期待被徹底壓垮，無怪乎燃起遍地批判烽火。

體育署長何卓飛坦承，協會弊病是人頭會員充斥，甚至家族化，推動改革刻不容緩。但單項協會有別一般人民團體，具獨占性且屬國際單項總會會員，也是代表國家的窗口，除了立法補強現行監督機制，新政府更應順勢「大破大立、脫胎換骨」，就讓無心戀棧或不適任的領導者們，揮揮衣袖不帶走一片雲彩。畢竟，「革命不是請客吃飯」這道理人人都懂，台灣都已經二度政權更替了，即使陣痛期難免，誰說協會不能換人做做看。（記者梁偉銘）