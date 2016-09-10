高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事

陳昌源。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台法混血的陳昌源今年三月代表台灣參加與關島的友誼賽及世界盃資格賽，想不到被足球協會拖欠十二點五萬元的機票錢，昨民進黨立委高志鵬再提此事，並強調體壇改革勢在必行，不能讓台灣再失去任何一位優秀的體育選手。

高志鵬在臉書表示，「身為國家隊一級主將，卻還要自費去參加比賽，絕對是聞所未聞，在今年奧運爆發一連串台灣體協的醜聞後，體壇改革絕對勢在必行，絕不能讓台灣再失去任何一位優秀的體育選手。」

對於陳昌源一案又被拿上檯面討論，足協秘書長陳威任表示已向高志鵬說明，四月就已將拖欠機票錢的事情解決。

台灣男足十月將在高雄與東帝汶進行兩回合賽事，爭取亞洲盃會外賽資格，十一月則要再踢東亞盃第二輪，陳威任強調，目前不能確定陳昌源會在兩項賽事缺席，只要他還願意回台效力，足協絕對歡迎。