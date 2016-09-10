體育可使台灣團結 總統表揚有功推手

總統蔡英文親臨體育推手表揚典禮。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕一年一度的體育推手表揚典禮，昨在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，總統蔡英文親臨現場頒獎，並說：「希望結合政府與民間的力量，一起支持台灣體育發展。」

蔡英文表示，體育可使台灣團結，體育推手功不可沒，提供贊助讓選手與教練無後顧之憂，或提供各種物資、醫療支持，助選手以最佳狀態與世界頂尖選手一較高下，是選手在國際舞台發光發熱時，不可或缺的幕後功臣。

台電、合作金庫、土地銀行與國泰人壽同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎；獲得贊助類金質獎與長期贊助獎則有三商美邦人壽、中信銀行與華南金融控股；中華電信則獲長期贊助獎與推展類金質獎。

贊助類金質獎有三商投資控股、公益信託王詹樣社福基金、安麗日用品、長庚醫療財團法人、富邦金控與台灣菸酒，長庚醫療團隊於本屆里約奧運付出人力、心力與財力，提供醫療、復健等協助，讓國手們能安心地在五環殿堂爭取佳績。