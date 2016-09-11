亞大女籃賽》13記三分球轟韓 台灣今戰中爭冠

黃鈴娟轟進6顆三分球，率隊大勝南韓（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕首屆亞洲女子大學籃球錦標賽，經過前天休兵調整，預賽以A組第1晉級的台灣，昨在準決賽以83：47大勝南韓，今下午5點半將在冠軍戰遇上預賽手下敗將中國。

三分球6進 黃鈴娟飆22分

台灣首節一度陷入落後，第2節火力大爆發，靠著隊長楊晴與中鋒王維琳的絕佳表現，打出18：2攻勢，成功翻轉戰局，全場外線表現也極為出色，共飆進13記三分球，打垮南韓。黃鈴娟（見圖，大專體總提供）轟進6記三分球，攻下最高的22分，陳晏宇則挹注17分。

台灣以明年世大運培訓隊為班底，遇上實力較弱的對手，4場平均勝分達44.5分，大有機會奪冠。

但台灣首節慢熱，一度陷入落後，讓總教練鄭慧芸氣到換下所有先發球員，她解釋，先發球員是教練團認為最穩定的組合，結果首節當機，希望這批年輕球員要建立在場上是不分年紀、輩分，要有自己肯定自己的觀念。