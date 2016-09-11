黑田辦到了 廣島央聯封王

廣島先發投手黑田博樹實現諾言，幫廣島拿下冠軍。（取自網路）

暌違25年奪得冠軍

〔記者羅志朋／綜合報導〕戰績長期積弱不振的廣島，今年在日職掀起一股紅色浪潮，昨以6：4擊敗巨人，暌違25年再度登上央聯王座，這是隊史第7座央聯冠軍，另有3次「日本一」總冠軍。

確定封王那一刻，廣島球員衝進場中慶祝，老將黑田博樹和新井貴浩緊緊相擁，流下英雄淚，黑田被隊友高拋在空中慶祝還頻拭淚，場面感人；2人都在2007年球季結束離開廣島，去年回歸，黑田承諾要幫廣島拿下冠軍。

封王戰最老勝利投手

這一戰黑田先發6局被敲6安，包括首局挨坂本勇人2分砲，另有4K和1保送，失3分都是責失。廣島靠鈴木誠也單場雙響砲，灌進3打點，松山竜平貢獻陽春砲，加上對手發生3次失誤，最終廣島就以2分差贏球。

41歲的黑田拿下本季第9勝，成為日職史上聯盟封王戰年紀最長的勝利投手，他說，「今天以這樣的方式結束滿不錯的，能與一群這麼好的夥伴拿到聯盟優勝是很棒的事。」

激勵隊友奪下冠軍

廣島監督緒方孝市說，「其實今年黑田身體狀況沒有很好，但他克服困難，在先發輪值依然表現稱職，且黑田站上打擊區充滿鬥志，能激發隊友，帶領球隊拿到冠軍。」

去年緒方接任廣島監督，最終以0.5場勝差落居央聯第4，看著排名第3的阪神打進季後賽，今年廣島捲土重來，以勝率0.636奪冠，排名第2的巨人勝率0.520，雙方勝差高達15場。

緒方表示，去年沒能打進季後賽，對全隊都是很遺憾的事，球季結束球隊嚴格訓練、加強練習，還好球員們都撐過去了，才能展現像現在這樣的好成績。