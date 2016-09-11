真男人黑田 不愧巨人殺手

黑田博樹被隊友上拋時不禁流下男兒淚。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕赴美發展前，黑田博樹素有「巨人殺手」美名，個人日職生涯首勝、第100勝，和昨廣島央聯封王戰，3度踏上東京巨蛋投手丘擊倒巨人，不負美名。

黑田博樹的父親黑田一博打過職棒，父親從小灌輸他「絕不能輸給巨人」觀念，後來成為職棒選手的黑田博樹，對巨人投球總是鬥志高昂。

1997年4月25日黑田博樹生涯初登板，對手正是巨人軍，黑田完投9局只失1分奪首勝；2007年7月14日黑田對巨人完投9局失2分，拿下第100勝，球季結束黑田離開廣島，轉戰道奇。

黑田曾許諾「職業生涯終點站就是廣島」、「回日本要幫廣島拿下日本一」，去年黑田毅然決然回到發跡地，讓鄉親父老感動萬分，近兩年主場票房長紅，「黑田魅力」扮演關鍵角色。

廣島昨作客東京巨蛋迎戰巨人，黑田沒能延續個人日職生涯首勝和第100勝的完投劇本，繳出6局失3分優質先發奪勝，相同的對手和球場，賽後流下男兒淚的黑田，心境大不同；接下來41歲的黑田將帶領年輕的鯉魚軍團挑戰日本一，讓廣島球迷再感動一次。