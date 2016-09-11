大谷雙響砲 陽岱鋼有神快拜

大谷翔平的神力，就連陽岱鋼也讚嘆，兩人互相「膜拜」。（取自太平洋聯盟TV臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平昨轟出雙響砲，累計22轟已和他年齡相同；大谷的天生神力，就連陽岱鋼都佩服，兩人在場邊互相「膜拜」的有趣畫面，也被鏡頭捕捉到。

馬林魚投手費南德茲送出14次三振，率隊奪下勝利。（美聯社）

火腿前天重返洋聯第1，還領先軟銀0.5場勝差，昨7：4擊敗樂天，拿下本季第8度3連勝。其中大谷在3局、6局各轟1發兩分砲，成為最大功臣。

22歲的大谷之前因右手指破皮，直到7日才重返先發，只投2局無失分退場，但最快球速已飆到追平個人紀錄的163公里。雖然勝場數停在8勝，但全壘打數卻繼續刷新個人紀錄，過去單季最多是10轟，今年已破20轟大關，在洋聯全壘打排行榜獨居第7。

火腿在大谷本季第2度雙響砲助威下贏球，加上軟銀以2：7不敵西武，不但續坐王位，還拉開差距至1.5場。只是不像擔任4棒DH的大谷展現神力，第6棒的陽岱鋼4打數無安打，還吞下2次三振，打擊率已跌至2成99。