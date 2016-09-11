費南德茲飆14k 克蕭復出吞敗

道奇王牌克蕭復出投3局，66球5次三振，控球功力依舊。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕還在力拚外卡的馬林魚，昨王牌投手費南德茲挺身而出，以7局無失分、送出平生涯紀錄14次三振，技壓傷癒復出的道奇王牌克蕭，率隊以4：1獲勝，外卡距領先的大都會仍有5場之差。

克蕭因背部椎間盤突出缺席2個多月，昨小試身手投3局，用66球、5次三振，控球功力依舊，但失2分就足以讓馬林魚贏球。

雖然輸球，道奇終於盼得王牌回歸。克蕭也說，很感謝球團人員在他復健期間的協助，但也表示自己沒有百分百發揮、投球內容來看效率不夠，導致輸球。

費南德茲笑說，單場14次三振似乎就是他的極限。隊友對他的信任，幫助他投出好表現，「我們都知道對方的來頭，他們擁有最棒的投手、最強的打線，但我的隊友相信我，我也拿出最佳表現。」

陳偉殷可望本週歸隊

馬林魚闖進外卡尚未絕望，下週將面對戰績較差的費城人，本週也迎來好消息，陳偉殷有望本週歸隊，但在正式登板之前，教練團預計安排他至少再投1場復健賽。

陳偉殷若復出，首先面對的可能就是費城人。陳偉殷受傷前最後一場先發就是對費城人，當時僅投5.1局、挨本季最多11支安打失4分，賽後就傳出受傷消息。