美網／喬帥負能量爆炸 撕衣怒進決賽

喬科維奇第3盤不滿意自己表現，氣到撕球衣。

（歐新社）

瓦林卡（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕多達3名對手棄賽輕鬆晉4強的喬科維奇，儘管一度發火怒撕球衣，仍以6：3、6：2、3：6、6：2解決法國「跳跳虎」蒙菲爾斯，安抵美國網球公開賽男單冠軍戰，將與「瑞士二哥」瓦林卡重演去年法網爭霸戲碼。

氣自己表現 第三盤暴走

喬帥開賽勢如破竹連下兩城，第3盤卻遭遇亂流，2度遭破發丟掉，他非常不滿意自己的表現，氣到當眾撕裂球衣洩恨，他解釋：「其實我也會問自己同樣問題，不過有時感覺來了，就會這樣硬幹。」

發洩負面情緒後，喬帥重整旗鼓，雖一度因肩傷暫停治療，照樣3度破發滅火，第7次勇闖美網決賽，準備繼2011、15年後爭取第3冠，也是生涯第13座大滿貫金盃。

此役蒙菲爾斯花招百出，一度故意回擊軟弱無力，虛虛實實的詭異打法，試圖擾亂喬帥底線抽球節奏，引來名球評馬克安諾嘲諷：「這種戰術似乎在缺乏職業精神的邊緣遊走，即使它一度效奏。」

逆轉錦織圭 瓦林卡爭霸

第3種子瓦林卡上演逆轉秀，4：6、7：5、6：4、6：2氣走日本「網球王子」錦織圭，首晉美網決賽，將繼2014年澳網、15年法網後，挑戰生涯第3座大滿貫冠軍。

儘管對戰喬帥以4勝19負遙遙落後，不過去年法網瓦林卡就爆冷踩著球王登基，「我很興奮，也看過許多美網決賽，喬科維奇是優秀的冠軍，能對上他非常特別，希望我做好準備。」