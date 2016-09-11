賽前還是陌生人 美網混雙「金」奇

德國席格蒙（右）與克羅埃西亞帕維奇搭檔混雙奪金。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網混雙冠軍出爐，先前4強擊敗詹詠然組合的德國席格蒙／克羅埃西亞帕維奇後勁十足，決賽再以2個6：4扳倒第7種子地主搭檔范德薇格／拉姆，5連勝1盤未失奪冠，兩人都頭一回在大滿貫掄元。

28歲的席格蒙大器晚成，目前女雙排名62，23歲帕維奇則名列男雙36，不論名氣或實力都非頂尖，賽前甚至不認識，如今首度聯手卻意外發揮威力，生涯首闖四大賽決賽就強勢攻頂，堪稱本屆頭號大黑馬。

「我現在還覺得不可思議。太開心了，我們打得很棒！」席格蒙難掩興奮之情：「雖然這是我們第一次合作，表現卻超乎預期，尤其關鍵時刻掌控局面，才能贏得勝利。」