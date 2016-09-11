亞洲盃射箭賽／反曲弓男女團 台灣雙銀

台灣射箭隊在亞洲盃反曲弓團體賽男、女子組都奪銀牌。（射箭協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，台灣隊昨在男、女反曲弓團體賽金牌戰分別敗給日本和印度，獲2面銀牌；複合弓方面，台灣男團晉級金牌戰、女團爭銅。

複合弓男團爭金 女團爭銅

女子反曲弓團體賽，由郭庭安、林昱萱和吳佳鴻組成的台灣隊，四強賽以6：0解決日本，但決賽時以0：6 敗給印度，獲得銀牌。

教練吳蕙如指出，原先擔心年紀最小的郭庭安，結果她的表現出奇沉穩，反而是吳佳鴻出狀況。16歲的郭庭安笑說：「因為有學姊在啊，所以我不會緊張，就盡力用平常心去射。」

男子反曲弓團體賽，黎萬康、李金糖、王厚傑四強賽對決印度，纏鬥4回合以4：4不分軒輊，加射後由台灣隊以24：23險勝，取得和日本爭冠資格。

可惜金牌戰台灣隊未能延續手感，以1：5不敵日本。