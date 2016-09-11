陳傑憲「突然」守外野 找鎧文應急

陳傑憲昨天首次守外野，3局下也敲出右外野方向陽春砲，本季第2轟出爐。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅昨天攻守陣容做出大幅調整，陳傑憲進職棒後首次守外野，郭阜林在中職2年首次守一壘，兩人雖然都有一點點意外，卻一致認為，有上場機會就好好把握。

總教練郭泰源表示，陳傑憲在國家隊本來就守外野，加入統一後才回到內野，守外野對他很OK，鄭鎧文最近打擊有點亂掉，所以讓陳傑憲去守外野；郭阜林在二軍、小聯盟都守過一壘，不會有太大問題，順便讓高國慶休息一下。

陳傑憲指出，教練上週就要他準備守外野，到球場被告知守左外野以為只在賽前練習，沒想到是正式比賽還先發，「因為有點突然，外野手套放在宿舍，只好先借鄭鎧文的用。」

陳傑憲表示，畢竟一段時間沒守外野，多少有點陌生，球場的燈光、風勢，打者習性、站位都要適應，進職棒時就設定自己是內外野皆可的「工具人」，目標是向Lamigo余德龍看齊。

郭阜林這2年在二軍站過15場一壘，在一軍卻是頭一遭，雖然位置完全不同，他卻很珍惜自4月17日因觸身球造成右手骨裂還開刀後的首次先發，「這是我相隔4個多月再次先發，有機會上場就要好好把握。」