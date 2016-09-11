中職文化幫爆棚 陳進財異想第5隊

統一新人鄭鎧文（右）以21轟打破中職新人最多全壘打紀錄，文化大學棒球隊總教練陳進財獲邀頒獎。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅連續2天推出「MY HERO PLAYER，1號英雄系列活動」，全隊穿上英雄球衣出賽，昨邀請文化大學總教練陳進財到場，頒獎給以21轟打破中職單季新人最多全壘打紀錄的鄭鎧文。

陳進財指出，很高興看到文化畢業的球員進入職棒後打出佳績，接到統一球團的邀請，他立刻推掉原本晚上的活動，親自到台南為子弟兵祝福，「恭喜鎧文創造一輩子只有一次機會的紀錄，希望他持續進步。」

陳進財更高興的是，文化校友在中職各隊都是主力，甚至今年選秀第1輪都與文化有關，「Lamigo現在前5棒都是我們的啊！今年選秀第1輪也都是，蘇智傑、張閔勛是畢業的，申皓瑋、陳琥原本都取得學籍，只是後來決定進職棒。」

出身文化的現役職棒球員很多，義大有胡金龍、羅嘉仁、林晨樺、陽冠威、高孝儀等，統一有林志祥、廖文揚、鄧志偉、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷等，陳進財怕打擾球員練習，到場後低調地坐在貴賓室觀看賽前練習，臉上滿是欣慰與喜悅。

陳進財笑說，「把我們的球員全部叫回來，不但不缺總教練與教練，連統一管理王坤堯也是文化的，只要找到企業出錢，這樣第5隊就有啦！」