恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」

陳金鋒（左）與彭政閔是國家隊老戰友。（資料照，記者林正堃攝）

兄弟集資 今獻神秘禮物

〔記者郭羿婕／台中報導〕桃猿巨砲陳金鋒的退休之旅，打1場少1場，今天雖非他在洲際球場的告別秀，但趕在9月18日引退式前，彭政閔等多名中信球員已偷偷集資買好禮物，今將送上驚喜，向這位國家隊老戰友致意。

包括彭政閔、林智勝、蔣智賢、陳鴻文、張正偉和中信總教練吳復連，都曾與陳金鋒在國際賽攜手打拚，前天已偷偷策劃驚喜，恰恰二話不說，特地請廠商訂購神秘禮物，要趕在今天送給陳金鋒，恰恰笑說：「給他退休後用的，我要逼他用。」

其實中信球團上半季就想過，要安排時間歡送陳金鋒，領隊楊培宏說：「陳金鋒是國家英雄，我們想表達對他的敬意，他絕對值得大家做這些。」除了選手自發性準備驚喜，今天球團也會獻花給鋒哥，並已知會猿隊。

陳金鋒地位崇高，各隊都向他致敬，8日是他季賽最後一次在新莊亮相，義大球員送上集資購買的釣竿和冰桶，獅隊也將於猿隊9月23至25日作客台南時歡送他；兄弟當然也已密謀籌備，尤其少不了多年好友恰恰的心意，火速搞定驚喜。

猿隊季賽在洲際最終戰應是10月6日補賽，恰恰等人以為陳金鋒引退後不再出賽，想先獻上禮物，其實他18日後仍有機會上場，可預期的是，像去年猿象總冠軍賽不分敵我高喊「陳金鋒」的畫面，絕對會在他倒數幾戰重現。

台中又雨 兄弟連6天沒比賽

象猿今打雙重賽，但包含昨晚，中信本週場場因雨延賽，連6天沒比賽，若有好天氣相挺，「鋒哥」晚場賽前就能親自打開驚喜。