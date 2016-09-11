又是王勝偉！ 榮耀呼喊的背後不簡單

王勝偉屢次成為關鍵一擊或是紀錄製造者，堪稱有英雄命。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信1日出戰獅隊，單場4轟打破中職1997年創下單季累積最多轟紀錄，創新猷的第481轟出自王勝偉之手，讓人不禁想到中職第10萬支安打也由他擊出，屢有關鍵一擊，常讓球迷高喊「又是王勝偉」，不管是英雄命還是關鍵王，也得有不斷升級的身心狀態。

中信今年導入運動心理諮詢和運動營養團隊、體能監控系統，給王勝偉不少協助，他說，過去較注重技術和體能，近年開始加入營養師和心理諮商協助，常找團隊人員討論，「像面對國際賽，挑戰的是心理和身體調整，所以我會多問多學。」

王勝偉很願意嘗試新事物，之前就接觸的體能監控，今年做得更確實，掌握疲勞指數和恢復指數、調整訓練量，縮短撞牆期。運動心理團隊人員就說：「勝偉很努力，只要是有幫助的資源，都很認真使用，不斷充實並準備自己，他跟恰恰都是如此。」

王勝偉的強心臟也是多年歷練而來，他說，越關鍵時刻反而越冷靜，思考場上各種狀況，對高壓比賽的掌握度就越高。但對於在多項紀錄留名，他笑說：「可是我最想要盜壘紀錄耶，結果中職第1萬盜是周思齊，我們應該對調吧，安打或全壘打里程碑應該是他啊！」