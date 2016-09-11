經典賽誰掌舵? 富邦明首發聲

接手義大犀牛隊的富邦獲邀出席明天中職領隊會議。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職聯盟明天下午2點將舉行領隊會議，討論規章修訂及經典賽議題，接手義大的富邦也將首度列席，並針對經典賽的教頭人選提出看法。

中職、體發會、棒協月底將再次舉行三方會談，但中職明天能否提出教頭人選，仍有變數。

雖然富邦11月才正式接手，但會中討論的都是中職未來面臨事項，因此聯盟主動邀請富邦列席。富邦育樂公司總經理蔡承儒已允諾有時間一定出席，若不克參加，也會請公司高層代表，而中職會長吳志揚可能也會邀請富邦發表意見。

會中主要討論規章修訂，像是自由球員年限問題，都可望在明年施行，富邦也可初步了解自身權益。中職4隊領隊都會到場，將形成富邦和義大新、舊東家代表齊聚會議的狀況。

此外，會中也將再次討論明年經典賽總教練人選，聯盟早已提出3順位方案，由最近一年的年度總冠軍教頭、再前一年的年度總冠軍教頭，或4隊和聯盟共推人選，明天會再討論是否維持原方案，或直接推出人選，但據悉直接敲定人選的難度不低。

儘管教頭未決，但聯盟早已在做相關情蒐工作，由競技組人員透過電視轉播或網路蒐集資料，等球季結束後，至少會動員4名人員出國情蒐。