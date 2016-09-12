搶「完全打擊」被喊卡 希爾捶心肝

36歲老將希爾錯失締造完全比賽的紀錄，懊惱不已。（美聯社）

差6人次就締造紀錄

〔記者林宥辰／綜合報導〕投完7局，道奇老將左投希爾僅用89球，讓主隊馬林魚隊打者21上21下，眼看僅差6個出局數就有機會寫下完全比賽紀錄，道奇隊總教練羅伯斯卻選擇在8局下換下希爾。最終馬林魚全隊僅敲2安，0：5不敵道奇，希爾則因教練調度，錯失名留青史的機會。

36歲老將希爾今年表現回春，生涯僅38勝的他，光今年就拿下12勝，繼2007年後再次勝投達雙位數。今年季初為運動家隊效力，道奇隊為衝擊季後賽，選擇以交易方式將希爾招入麾下。希爾改披道奇球衣後，雖然3場先發都奪勝，但因手指起水泡進入傷兵名單，也讓瞄準季後賽的道奇擔不起任何風險。

但轉播畫面照到，當羅伯斯告知希爾投球工作結束時，希爾忿忿不平地碎念，一旁的克蕭上前安慰，但兩人面色似乎都不悅。

教練：生平最艱難的決定

賽後羅伯斯坦言，為了希爾的手指健康，因此決定將他換下，「我想我今晚必定會失眠。這是我教練生涯最艱難的決定。」冷靜過後的希爾不愧久經沙場，賽後也為總教練緩頰，「在這個球隊，團隊必須放在個人之上。」

這並非羅伯斯首度做出「團隊為重」的調度，今年季初，新人投手史崔普林生涯初登板就投了7.1局無安打比賽，羅伯斯在他投到100球並送出單場第4次保送後，選擇將其換下場，當時也引發話題。