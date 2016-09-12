敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場

洋基隊新秀捕手桑契斯，將故意投出的壞球擊成高飛犧牲打，還差點單場雙響砲。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊幾位年輕小將近況頗佳，昨以5：1擊敗光芒，並合力打下7連勝，證明了球團出清明星球員不等於賽季投降。洋基隊新秀捕手桑契斯升上大聯盟後成為大驚奇，昨役還差點把對方故意四壞的壞球打成全壘打。

8局下無人出局，洋基攻佔二、三壘，光芒教練團決定敬遠保送近況火燙的桑契斯，後援投手羅梅洛僅投第一球，就被桑契斯帶向中外野大牆邊，中外野手馬圖克急忙將球接起並回傳，但已無法阻止三壘上的賈德納得分。

桑契斯將故意投出的壞球擊成高飛犧牲打，還差點單場雙響砲，洋基主場球迷一片譁然，連光芒總教練凱許都忍不住高聲質問︰「怎麼回事？」賽後桑契斯坦言，早對故意四壞有所準備，「我知道他們會保送我，同時，我也準備揮擊任何能夠攻擊的球，希望至少把三壘的隊友送回來。」

洋基教頭吉拉迪對於子弟兵不像菜鳥的反應則讚譽有加。