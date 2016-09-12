封王激情夜後 黑田下二軍

黑田博樹降二軍為季後賽進行調整。（見圖，資料照）

為「日本一」做準備

〔記者倪婉君／綜合報導〕前天率廣島封王後，黑田博樹流下的英雄淚，烙印在球迷心中，他昨已降二軍為季後賽進行調整。對於明年是否續留，黑田表示要等到今年打完再說，眼前最重要目標只有「日本一」。

41歲的黑田博樹，前天成為日職史上聯盟封王戰最年長的勝利投手，不但助廣島拿下暌違25年的央聯冠軍，也達成他放棄大聯盟高薪、回到母隊的初步目標。廣島球迷更陷入瘋狂，昨一早就到廣島車站前的百貨公司排隊購買封王商品。

黑田是廣島戰績翻紅的功臣之一，他和另一老將新井貴浩賽後相擁的畫面也令人動容。只是，返回廣島兩年後，黑田去年因未助球隊晉級季後賽而選擇續留，今年階段性目標已達成，是否會就此引退，他則表示等球季結束再說，球團也說會尊重他的決定。

廣島昨在東京巨蛋續戰巨人，歷經封王夜激情後，新井到球場就表示自己整夜沒睡，昨也未被排入先發打線，廣島最終以0：8輸球。

廣島進入為季後賽備戰的節奏，黑田下二軍後，要到21日才能再登錄；日職季後賽時程已排定，首輪將於10月8日展開，「日本一」總冠軍戰則訂於10月22日開打。