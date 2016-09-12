世界盃女子棒球賽》最後半局被超車 台灣第4抱憾

許語宸苦撐6.1局吞敗。 （棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣女將出征世界盃女子棒球賽，昨季軍戰一路領先，但最後半局失守，3：4不敵委內瑞拉。台灣隊女將賽後多流下不甘心淚水，但拿到第4名，已是隊史7屆以來最佳名次。

預賽時，委內瑞拉就曾戰勝台灣隊，但台灣女將未顯懼色，首局就以宋智瑄高飛犧牲打先馳得點，且前兩局各得1分，7局上再添保險分，手握3分領先，卻在最後半局風雲變色。

台灣隊先發投手許語宸表現精采，前6局僅被擊出2支安打，但7局下許語宸已投超過100球，控球出現亂流，接連被安打和四死球造成滿壘。委內瑞拉追至1分差，台灣隊換上另一強投黃巧芸後援；黃巧芸三振對方強棒艾絲柯芭，但仍被賈西雅擊出內野安打，台灣隊野手回傳本壘不及，造成致勝分回壘。

許語宸力戰6.1局惜敗，但本屆賽事勞苦功高，合計出賽6場、5場先發，投19局，防禦率僅1.47。昨晚冠軍戰，女棒著名勁旅日本隊以10：0擊敗加拿大，奪下冠軍，也完成5連霸壯舉。