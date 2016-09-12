亞洲盃個人賽》空白2年更懂珍惜 吳亭廷殺進決賽

吳亭廷代表台灣射進複合弓女子個人賽金牌戰。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕因為人生曾經空白兩年，複合弓女將吳亭廷更珍惜放出的每支箭，她昨在亞洲盃個人賽一路殺進金牌戰，成為台將奪牌希望，今將與在仁川亞運女團摘銅的印度萱德爭后。

常常射6、700箭

別人一週的訓練量

吳亭廷曾在大三、大四因生涯規劃而離開射箭場，後來在10年同窗好友張曜璿的鼓勵下重回賽場，回憶起這段空白，她坦言不後悔，正是有這段歷程，更珍惜能射箭的時光，才有之後仁川亞運女團奪銀的榮耀。

吳亭廷謙虛表示，就是因為參加的國際賽次數比較多，昨才能在臨場經驗佔優勢，否則大家實力不會相差太多；不過如今吳亭廷日常練習時，動輒就射6、700支箭，幾乎是別校選手一個星期的練習量，無疑是這名女將能維持狀態的秘訣。

混雙賽事部分，林哲瑋／陳怡瑄也在準決賽以153：151擊退馬來西亞對手，將在今天的金牌戰為地主力拚冠軍。