美網》喬帥 瓦林卡 今早爭冠軍

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網男單爭霸台灣時間凌晨約4時登場，塞爾維亞世界球王喬科維奇、「瑞士二哥」瓦林卡狹路相逢，重現去年法網對決戲碼，由於雙雄過往大滿貫交手6回，多達4次拚滿5盤大戰，各界預期龍爭虎鬥難免。

頭號種子喬帥本屆球運極佳，多達3名對手棄賽，第7次安抵紐約法拉盛公園壓軸秀，準備繼2011、15年後，笑捧美網第3冠，也是生涯13座大滿貫金盃。

只不過，腕肩舊傷與情緒控管仍是隱憂，喬帥雖持盈保泰節省體能，但從另方面思考，衛冕者迄今尚未遭遇真正挑戰，臨場手感能否及時升溫？恐怕變數不小，無怪乎大戰前夕喬帥放低姿態：「瓦林卡鬥志頑強，喜歡在大舞台挑戰勁敵，我必須更小心，畢竟他總能在苦戰中不斷激發潛能。」

素以單手反拍聞名江湖的瓦林卡，開低走高首晉美網決賽，期許自2014年澳網、15年法網後，挑戰第3座四大賽冠軍。儘管對戰喬帥以4勝19負遙遙落後，不過去年法網紅土，他就爆冷踩著球王登基，來勢洶洶的第3種子叫陣：「我迫不及待再和喬科維奇交手，他是如此強大，尤其硬地底線宰制力十足，這種敵人才能逼你發揮至極限。」