日本LPGA 》強風攪局 盧曉晴無緣連霸

盧曉晴昨天關鍵第四回合受風勢影響表現失常。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕連續三天於高難度的日本LPGA錦標賽中穩定出擊的盧曉晴，賽前並列龍頭，無奈昨天關鍵第四回合受風勢影響表現失常，全場吞下7次柏忌、1次雙柏忌，單日僅繳出高於標準5桿的77桿，領先地位瞬間化為烏有，最終總桿數以高於標準桿4桿的292桿，並列第六作收，無緣完成連霸。

由於球場天氣惡劣，強風於場內迴旋，導致球員判讀困難，盧曉晴開賽就吞下柏忌，雖於第3洞抓下小鳥，但隨後陷入低潮，4至7洞連吞四次柏忌，前九洞打完，前三日所累積的領先優勢也全因此消耗殆盡。

後九洞盧曉晴力圖振作，無奈第12洞吞下雙柏忌，也正式退出爭冠行列，總計後九洞抓下2鳥、2柏忌和1次雙柏忌，總成績從賽前的並列第一滑落第六。

去年盧曉晴在此賽事曾以總成績低於標準7桿摘下后冠，可惜昨最終日「爆桿」，無法繼傳奇名將樋口久子之後，成為史上第2位在此大賽連霸的選手。

冠軍由地主日本選手鈴木愛奪下，前3輪她表現平平，累計繳出高於標準4桿，但最終回合逆勢打出全場最低69桿、低於標準3桿的成績，逆轉勝出。

台灣女將姚宣榆最終以總桿數296桿、高於標準8桿並列第14名；蔡佩穎則繳出總桿數312桿，高於標準24桿，僅以第63名作收。