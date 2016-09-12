葉總被逐爆氣 犀8轟炸獅攻頂

犀牛總教練葉君璋因抗議主審好球帶，遭到驅逐出場。（記者黃志源攝） 犀牛轉賣富邦後球員士氣旺，至今還沒嘗過輸球滋味。（記者黃志源攝）

平單隊單場最多全壘打紀錄

〔記者徐正揚／台南報導〕總教練葉君璋被驅逐出場，子弟兵卯起來打幫他出氣，義大犀牛昨天狂轟8發全壘打，追平中職單隊單場最多全壘打紀錄，以14：3輕取統一獅，在富邦宣布接手後就是不會輸，打出本季第2次5連勝、第1次單週5場全勝，且因Lamigo桃猿輸中信兄弟，自8月5日後再次攻頂。

犀牛昨天狂轟8發全壘打，胡金龍單場雙響。（記者黃志源攝）

義大先發投手林政賢2局下先投觸身球搞成滿壘，再連投2個保送奉送2分讓獅隊拿回領先，葉君璋於潘武雄打擊時向主審王俊宏抗議好壞球判決被趕出去，原本僅高國輝開轟的打線自第3局起換裝洲際飛彈，追平由2001年中信鯨、今年Lamigo桃猿共同保持的中職紀錄。

葉總︰被罰1萬元也爽

「我才走出去，主審問『你要問好壞球嗎？』我說『對啊！』他就把我趕出去，我才開始講，但我很感謝裁判，一把我趕出去，分數就追平還超前，全壘打還打這麼多，如果每次被趕出去都能這樣，那就常常趕我吧！被罰1萬元也出得很爽。」葉君璋說。

義大共高國輝、林益全、陳凱倫、林威廷、胡金龍、林哲瑄開砲，追平中職單場單隊最多人打全壘打紀錄，林益全、胡金龍更單場雙響，義大得14分僅1分不是來自全壘打。

林益全昨擊出雙響砲，今年第14、15轟出爐。（記者黃志源攝）

徐生明冥誕 林益全雙響

在徐生明猝逝後，林益全在與徐總有關的日子出賽，打擊總是特別神勇，前次開砲是3日，當天義大舉行「徐總紀念日」，昨天是徐生明58歲冥誕，他表示，真的不知道這天是徐總生日，但臨場手感真的不錯，賽後會致電問候師母謝榮媱。

林益全指出，球隊正在連勝，都有想贏的企圖心，身處這樣的氛圍，每個人都很亢奮，每場比賽都想贏，大家心裡也清楚，要連勝很不容易，要把握這個機會，一鼓作氣拿到下半季冠軍，「尤其總教練被趕出去的那一刻，大家想的都一樣，更要把勝利拿下來。」他說。