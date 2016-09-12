李宗賢浴室傷腳 龍哥目擊血案

犀牛新秀李宗賢浴室跌倒受傷，在臉書貼出「豬頭」照片自嘲。（取自李宗賢臉書粉絲團）

縫3針 預計休2週

〔記者徐正揚／台南報導〕前天單場掃進5分打點，終於拿到生涯首座單場MVP的義大犀牛新秀李宗賢，賽後在台南球場客隊浴室裡滑倒，右腳掌外側在送醫後縫了3針，預計要休息2週，最快9月下旬歸建，一軍空缺由投手簡嘉佑遞補。

李宗賢昨天並未到場，他最近3場共敲8安，貢獻8分打點含2場勝利打點，義大截至昨天賽前，4連勝有3勝與他有直接關係，教練與隊友紛紛大嘆可惜，對手統一獅也很關心，總教練郭泰源甚至專程走到客隊休息室向義大總教練葉君璋致意。

賽後習慣晚走的高國輝表示，當時他在休息室內收拾東西，聽到浴室裡有人大叫，趕緊過去察看，發現李宗賢倒地，右腳有個很大的傷口，「他是新人，可能怕大家都在等他，急著要上大巴士，他的狀況正好，在這個時候受傷，實在很可惜。」他說。

事發當時也在盥洗的胡金龍指出，突然聽到「碰！」的很大一聲，推開浴室門出來察看，發現李宗賢跌坐在地上，表情有點痛苦，「我問他『有沒有怎樣？』他說『沒事』，我看地板上好多血，就說『都流這麼多血了，還說沒事？』馬上叫防護員過來處理。」他說。

球場設施歸台南市政府管理，統一球團在事發後，除了立刻幫忙叫救護車將李宗賢送醫，還回報負責整修休息室、浴室、廁所的體育處，希望能在門板、隔間板下緣與地板上加裝保護墊。實地觀察，主隊浴室採白色光面地磚，比客隊浴室還滑。