再見暴投 猿跌下王座
2016/09/12 06:00
兄弟陳皓然昨代打擊出二壘打建功，獲加盟5年來首座MVP，賽後不禁紅了眼眶。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕昨晚9局下開局仍與桃猿咬平，中信換陳皓然代打，他以二壘打帶動攻勢，黃衫軍在攻佔滿壘時，靠賽格威再見暴投以3：2中斷3連敗，擺脫墊底，猿隊讓出下半季龍頭，落居第2。猿隊陳俊秀跑出本季第20盜，完成全壘打、盜壘「雙20」。（記者廖耀東攝）
「我要讓各位球迷知道，我叫陳皓然！」陳皓然獲單場MVP時淚眼高喊，因這是他加盟中職5年來首座MVP，已經30歲的他，生涯在一軍僅出賽36場，但昨天教練團給他機會，他完全掌握。桃猿再見暴投，代跑陳皓然的潘萣翔跑回致勝分，隊友灑水慶祝。（ 記者廖耀東攝）
打擊教練丘昌榮提前告知任務，陳皓然一直在場邊準備，他說，站上打擊區很緊張，還是要深呼吸做好自己，面對後援的左投王溢正，只想著專攻直球，一揮擊即知是安打，他形容當下心情完全釋放。
5年首獲MVP 陳皓然哽咽
陳皓然哽咽地說：「今年第5年了，我還有機會再為球隊貢獻一份力，真的很開心也很激動。」
中信總教練吳復連說，派陳皓然是丘昌榮建議，對他攻擊直球能力有信心，且陣中左打多，換右打應戰，一舉收效。陳皓然也說，丘昌榮要他什麼都別想，直球來了就攻擊，「我讓自己放鬆點，球來就打。」
猿象連日延賽，全讓先發投手接力登板，中信更因雨悶6天才重燃戰火，伍鐸撐6.2局只失2分，鄭凱文關門1.1局0失分摘勝，中斷6連敗。吳總說：「凱文很努力，伍鐸用球數和控球精準，表現很好。」
猿隊陳俊秀第6局跑出本季第20盜，以24轟、20盜成「雙20」紀錄的中職第7次、第6人，但猿隊飲恨，中斷對中信4連勝。
推薦新聞
-
陽岱鋼肋骨斷一個月 被迫上場拚2016/09/12 06:00
-
「瞞傷」種心結 岱桑將脫火褪球衣?2016/09/12 06:00
-
亞洲挑戰盃》逆轉菲國菜鳥 台灣晉8強2016/09/12 06:00
-
亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠2016/09/12 06:00
-
全國理事長盃》衝出塵爆陰霾 喻妍毓射下金牌2016/09/12 06:00