再見暴投 猿跌下王座

兄弟陳皓然昨代打擊出二壘打建功，獲加盟5年來首座MVP，賽後不禁紅了眼眶。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕昨晚9局下開局仍與桃猿咬平，中信換陳皓然代打，他以二壘打帶動攻勢，黃衫軍在攻佔滿壘時，靠賽格威再見暴投以3：2中斷3連敗，擺脫墊底，猿隊讓出下半季龍頭，落居第2。

猿隊陳俊秀跑出本季第20盜，完成全壘打、盜壘「雙20」。（記者廖耀東攝）

「我要讓各位球迷知道，我叫陳皓然！」陳皓然獲單場MVP時淚眼高喊，因這是他加盟中職5年來首座MVP，已經30歲的他，生涯在一軍僅出賽36場，但昨天教練團給他機會，他完全掌握。

桃猿再見暴投，代跑陳皓然的潘萣翔跑回致勝分，隊友灑水慶祝。（ 記者廖耀東攝）

打擊教練丘昌榮提前告知任務，陳皓然一直在場邊準備，他說，站上打擊區很緊張，還是要深呼吸做好自己，面對後援的左投王溢正，只想著專攻直球，一揮擊即知是安打，他形容當下心情完全釋放。

5年首獲MVP 陳皓然哽咽

陳皓然哽咽地說：「今年第5年了，我還有機會再為球隊貢獻一份力，真的很開心也很激動。」

中信總教練吳復連說，派陳皓然是丘昌榮建議，對他攻擊直球能力有信心，且陣中左打多，換右打應戰，一舉收效。陳皓然也說，丘昌榮要他什麼都別想，直球來了就攻擊，「我讓自己放鬆點，球來就打。」

猿象連日延賽，全讓先發投手接力登板，中信更因雨悶6天才重燃戰火，伍鐸撐6.2局只失2分，鄭凱文關門1.1局0失分摘勝，中斷6連敗。吳總說：「凱文很努力，伍鐸用球數和控球精準，表現很好。」

猿隊陳俊秀第6局跑出本季第20盜，以24轟、20盜成「雙20」紀錄的中職第7次、第6人，但猿隊飲恨，中斷對中信4連勝。