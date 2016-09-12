恰恰合送球具 逼鋒砲退休打高球

彭政閔等人合送陳金鋒高爾夫球具，盼他好好享受悠閒的退休生活。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕在中信兄弟休息室「暫住」一晚的高爾夫球具，昨天交到桃猿精神領袖陳金鋒手中，這是彭政閔等人給的驚喜，盼他好好享受悠閒的退休生活。

彭政閔與總教練吳復連、林智勝、蔣智賢、陳鴻文、張正偉聯手準備的神秘禮物，昨賽前揭曉，就是一組高爾夫球具，其實這禮物前天已悄悄送達中信休息室，再由恰恰等人一起送給陳金鋒。曾說「看到彭政閔就很開心」的鋒哥，笑容滿面收下禮物，還抱了恰恰一下。

恰恰其實不清楚陳金鋒是否打高爾夫球，他笑說，這是幾位國家隊戰友的心意，「退休就是要這樣啊，我會逼他去打！」

恰恰認為，退休生活應該要很悠閒，既然義大已買釣竿和冰桶給陳金鋒，大家便提議送高爾夫球具，讓他悠閒地打打球、釣釣魚，運動一下也好，「退休不就是如此？希望他有個很好的退休生活。」