麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
2016/09/12 06:00
蔣智賢獲8月打擊MVP，他的太太及小孩頒獎。 （記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕在中職首個完整球季還沒打完，蔣智賢已抱回3座單月MVP，且是年度MVP大熱門，整季穩定表現，他也很滿意，但沒多想年度獎項，除了不給自己壓力，也因為很怕頒獎儀式。
蔣智賢30轟和104分打點暫居雙冠，打擊率4成06排第3，數據亮眼，但對於全壘打與打擊率，他都順其自然，最在意打點，打越多對球隊更有幫助。「蔣砲」也是目前唯一打點破百，兄弟還剩21場比賽，他仍有望挑戰林益全去年的單季最多126分打點紀錄。
蔣智賢昨獲頒8月打擊MVP，整季維持高檔，他滿意地說，從開季就達到目標，因過去在小聯盟總是開低走高，今年打擊穩定，縱使有低潮，也能很快調適回來。
對於有望爭取年度MVP，蔣智賢說：「沒想過，以前也沒拿過什麼獎，想了反而給自己壓力。」還透露很怕上台領獎，他笑說：「因為要講話啊，感謝的人又很多，拿麥克風會緊張。」蔣智賢因肩膀些微不適，昨打先發5棒DH，盼經調整後，能以最佳狀態迎戰季後賽。
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