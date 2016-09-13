又是紀錄週！ 大師兄差1轟就「雙喜」

中信兄弟林智勝本週可望成為史上第1個三度達成單季30轟的打者。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年中職頻頻翻新打擊紀錄，本週又可望出現新紀錄，桃猿王柏融將挑戰單季安打紀錄，中信兄弟林智勝則可望成為史上第1個三度達成單季30轟的打者。

王柏融已打出170安，再1支就追平單季安打排名第3的胡金龍，再2安追平排名第2的張正偉，中職紀錄則是前興農牛洋將威納斯2009年締造的176安。王柏融改寫單季安打紀錄是遲早的事，甚至有機會挑戰單季200安。不過，王柏融上週陷入小低潮，3場10打數只擊出2安，要挑戰紀錄必須趕快找回手感。

中職史上只有5人、6次達成單季30支全壘打，分別是1996年鷹俠31轟、1998年怪力男31轟、2007年布雷33轟、2009年林智勝31轟、2015年高國輝39轟、林智勝31轟，去年首度單季有兩人達成單季30轟。

林智勝一再用全壘打寫紀錄，他是第1個兩次達成單季30轟的球員，也是第1個單季30轟本土球員，去年並創下30轟、30盜紀錄，本季已擊出29轟，再1轟就是第1個3次和連兩年達成30轟的打者，而蔣智賢本季已30轟，可望寫下首次單季單隊兩名30轟打者。

此外，上週傷癒復出的高國輝打出第26轟，今年中職有機會首度出現3名30轟打者。