「富」爸爸穩軍心 犀登頂

義大犀牛今將挑戰本季新高的6連勝，由力猛先發對決中信兄弟耐森。（資料照，記者張忠義攝）

今挑戰本季新高6連勝

〔記者吳清正／台北報導〕義大犀牛上週和富邦簽署球團移轉的備忘錄後，單週5戰全勝，戰績躍居第1，今天將乘勝追擊，挑戰本季新高的6連勝，由力猛先發對決中信兄弟耐森。

中職上週多場比賽因雨延賽，唯有義大5場都打，全隊展現強大的打擊火力，有4場比賽安打達到兩位數，共擊出59支安打，包括11支全壘打，其中週日轟出平單場單隊紀錄的8支全壘打，5場比賽共攻下43分，平均每場8.6分。

義大上週也表現出韌性，有3場比賽從落後到逆轉戰局，其中兩場落後到7局之後。不過，義大新人先發投手黃亦志和林政賢表現不佳，使得牛棚負擔爆大量，是義大的隱憂。

力猛已連續4場投出優質先發內容，但本季對中信先發8場只有1勝3敗的戰績，目前對戰3連敗、7連不勝，4月22日之後就沒有贏過中信。