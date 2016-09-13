美網》超狂「睡褲大叔」 賽前會發抖

瑞士老將瓦林卡美網奪冠，欣喜親吻冠軍獎盃。（法新社）

瑞士老將瓦林卡奮力出頭天相當勵志，大滿貫3冠全從世界球王拍中奪下，含金量十足，明年還有機會成就「生涯全滿貫」壯舉。

活在費德爾、納達爾、喬科維奇、穆雷的年代，瓦林卡可說幸也不幸， 打滾10多年突破不了「四巨頭」壟斷，直到2014年才首晉大滿貫決賽，結果8強挑落3屆冠軍喬帥，最終又扳倒當時世界排名第一的納達爾，首捧澳網金盃。

隔年法網，瓦林卡再創驚奇，冠軍戰面對如日中天的喬帥，粉碎球王全滿貫美夢，紅土金喜更讓造型被譏為「睡褲大叔」的他信心大振，一掃感情家庭失和陰霾。

如今美網爭霸，瓦林卡再度證明實力，逆轉亦敵亦友的喬科維奇。總計大滿貫決賽3戰全勝，遇強更強的瓦林卡毫無畏懼，明年溫網若突破8強瓶頸攻頂，還可追上喬、費、納3雄，趕在穆雷之前集滿四大賽金盃，對此老瓦謙稱：「我和四巨頭有段差距，能做的就是一場場力拚到底，堅持到最後，因為總有偉大冠軍擋著，不斷逼我突破極限。」

瓦林卡透露自己也有脆弱一面

瓦林卡還難得透露脆弱一面，賽前其實非常緊張：「我也會發抖，與教練交談時還忍不住哭泣。」但上場就拋開負面想法，如猛虎出柙，場面愈大打法愈狂：「我深知無法與球王平起平坐，所以更想戰勝最強敵手，很驕傲再次辦到。」（記者梁偉銘）