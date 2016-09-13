陽岱鋼斷肋骨續戰 運動科醫師佩服

〔記者倪婉君／台北報導〕一聽到陽岱鋼肋骨骨折，高雄長庚運動醫學科主任周文毅依據實務經驗，直言：「那種傷真的非常非常痛，且要休很久，陽岱鋼在這種情況還能上場打球，我佩服他。」

若是裂縫性骨折 呼吸都會痛

由於火腿球團未公布陽岱鋼傷勢，又沒有X光片可看，周文毅只能根據右側兩根肋骨骨折的文字敘述，猜測應該是屬於骨頭沒有錯位的「裂縫性骨折」，「因為如果骨頭裂開又錯位，這樣還能打球，打死我也不會相信！」

若陽岱鋼是裂縫性骨折，周文毅認為在沒有錯位下，吃藥硬忍上場，還可以撐得下去。只是即便如此，「還是非常痛，我的病人都說，連呼吸都會痛，睡覺也不能好好睡。」

周文毅表示，一般而言，骨頭完全癒合需要6至7週，即使已癒合，患部還是會痛，至少要3到4個月休養才能完全康復。周文毅也舉之前陳金鋒的例子，他在2011年6月也曾因左後背肋骨骨折進傷兵，當時也歷經3個多月復健，才在一軍復出。

「像岱鋼這樣還持續比賽，真的太辛苦。」周文毅強調這種傷是會好的，但一定要好好休息。