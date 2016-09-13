人生界外球 破468萬點閱

中信銀公關部副總林永勝（左二）及中信球員張志豪（左一）及陳琥（右一）致贈練習球。（中國信託提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中國信託今年成立50週年，將We are family的品牌精神延伸為「Home Run Taiwan」，推出品牌廣告影片「人生界外球」，向素人致敬，並以台東縣豐田國小少棒隊為影片主角，記錄一段跨越血緣的真實故事，影片上線短短1個半月已超過468萬人次點閱。

5千顆練習球 中信送偏鄉國小

中信商業銀行公關部副總經理林永勝昨與中信兄弟隊球員張志豪、陳琥帶著5000顆練習球到台東，贈送給25所偏鄉國小少棒隊，由豐田國小代表接受。

豐田國小球員拿到新球時開心地爭相摸新球的手感，並直呼：「新球皮比較軟，也很平滑喔！」

豐田國小校長方穎豐說，「這些球太珍貴了，棒協最近換了新的比賽用球，學校還在想辦法找額外經費添購，這批愛心球對小球員們有如及時雨，幫學校省了一大筆預算。」

「人生界外球」影片描述豐田國小棒球隊過關斬將，打進今年台灣區威廉波特少棒選拔賽準決賽，能一路闖進4強不僅因球員努力，也因有許多視小球員如己出的「關鍵人」協助小球員課業及球技兼顧，影片上線後觸動社會各界，一起成為關心孩子們生命的關鍵人。

除了感人影片，中信也將在10月1日舉辦全台首次環台不斷電的「Home Run Taiwan愛就跑！9天8夜不斷電環台馬拉松」活動，希望社會大眾更珍愛台灣這塊土地。