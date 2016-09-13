亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅

由林哲瑋（右起）、翁乙正、張曜璿組成的台灣複合弓男團勇奪亞洲盃金牌。（記者林宗偉攝）

台男團、吳亭廷奪金

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽昨再傳捷報，台灣隊於複合弓進帳2金、1銀、1銅，其中男團力退印度摘金、女團擊敗香港保住銅牌、混雙鍍銀，文化大學吳亭廷也在女子個人賽勇奪金牌。

由林哲瑋、張曜璿、翁乙正組成的台灣男團，金牌戰碰上印度，前2局雙方以105戰成平手，不過現場瞬間風速達每秒4.5公尺以上，印度第3局受影響，射出1支脫靶箭，最終我以209：200獲勝。

教練陳詩園表示，其實複合弓比反曲弓更容易受風勢影響，除了拉弓的張力小，讓選手持弓時容易不穩定，放大鏡也會增加瞄準的晃動幅度，造成選手心理壓力，因此提醒子弟兵，「風也不是只吹我們，目標8分就好，對手就是太在意才會脫靶。」

一度放棄 張曜璿「金」喜

這也是張曜璿生涯國際賽首金，大學畢業後，他一度想放棄射箭，但從事室內裝修工作時無法忘懷，仍會抽空練箭，在文化大學教練陳麗如鼓勵下，決定報考碩士班重新當選手，如今努力獲得回饋。

由陳怡瑄（右）、林哲瑋搭檔的混雙組合，在亞洲盃複合弓賽拿下銀牌。（記者林宗偉攝）

由陳怡瑄（藍衣右起）、翁意婷、吳亭廷組成台灣複合弓女團拿下亞洲盃銅牌。（記者林宗偉攝）

台混雙鍍銀、女團摘銅

女團方面，陳怡瑄、翁意婷、吳亭廷在強風中以208：172輕取香港，教練劉明煌表示，雙方實力本來就有落差，加上子弟兵對風勢掌控佳，才能大幅度領先；混雙部分，林哲瑋／陳怡瑄則在金牌戰以131：145不敵印度，飲恨鍍銀。

本屆台灣累計已奪2金、3銀、1銅，今天還剩反曲弓個人、混雙賽事，由於強颱莫蘭蒂來襲，原至下午5點的賽程，將與早上同地舉行的理事長盃交叉進行。