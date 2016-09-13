國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出

來自文化大學的吳亭廷在亞洲杯女子複合弓賽奪金，這也是她生涯在國際賽的首金。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕文化大學吳亭廷昨在亞洲盃女子複合弓賽金牌戰，以142：137擊敗印度萱德，不只替地主留下首面個人賽金牌，也體驗生涯在國際賽首次封后的喜悅。

面對曾在仁川亞運女團摘銅的萱德，當年女團鍍銀的吳亭廷依舊技高一籌，全場射出8支10分箭，壓得對手喘不過氣，但她透露，其實一開始手感並不好，「後來我告訴自己，不要那麼在意別人，才逐漸找回狀況。」

吳亭廷日常訓練箭數達6、7百支，雙手早磨出厚繭。（記者林宗偉攝）

日射6、700支箭 早磨出厚繭

吳亭廷曾在大三、大四因生涯規劃離開射箭場，在10年同窗好友張曜璿鼓勵下，才重回賽場，為補足這段空白，現在日常練習時，動輒就射6、700支箭，幾乎是別校選手一個星期的練習量，雙手早就磨出厚繭。

喜迎國際賽首面金牌，吳亭廷說：「當然是一個肯定，代表我有足夠的抗壓性去面對國際賽。」樂天的她也表示，努力一定有成果，但更重要的是教練及隊友的鼓勵，才能在射箭路上堅持不懈，接下來的目標就是擠進明年台北世大運的4個正選名額。