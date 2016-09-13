看好進NBA被前妻吐槽 俠客︰兒子比我出色
2016/09/13 06:00
歐尼爾看好兒子夏里夫（左）能成為NBA球員。（取自網路）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕甫入選NBA名人堂的「俠客」歐尼爾日前受訪時堅稱，兩名兒子夏里夫和夏奇未來都將追隨他的腳步，成為NBA球員，原因是兩名兒子青出於藍，在學生時期表現，都比自己還出色。
歐尼爾此番言論主要在回應前妻雪妮，他不認為公開對媒體透露看好兒子能打進NBA是給他們壓力，他說：「孩子要追求夢想，我不會干涉或阻止，但以實力而論，他們未來絕對能進入NBA。」
美媒分析，歐尼爾長子夏里夫是目前全美最出色的高中生之一，16歲就長到206公分，搭配靈活腳步和優異投籃能力，主宰力更勝當年的俠客，目前已收到多所籃球名校的邀請函。
至於13歲的小兒子夏奇，籃球天賦也遺傳自歐尼爾，進攻火力和運動能力都比同齡選手高一個檔次，這也是他對兒子如此自豪的原因。
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