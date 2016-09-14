亞洲盃射箭賽》首闖成人賽 李金糖一鳴金人

男子反曲弓李金糖年僅18歲，首場成人國際賽就拿下金牌。（記者林宗偉攝）

我共奪3金4銀4銅

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽昨畫下休止符，台灣再取得1金1銀3銅，其中男子反曲弓李金糖奪金、王厚傑鍍銅，女子反曲弓吳佳鴻與林昱萱收穫1銀1銅，加上混雙黎萬康／林昱萱摘銅，讓台將本屆累計共取得3金4銀4銅。

今年剛成為新竹教大新鮮人的李金糖，本屆亞洲盃就是他的首場成人國際賽，想不到一鳴驚人，一路殺進金牌戰，與頭號種子泰國塔翁狹路相逢，前3局兩人戰成平手，不過李金糖關鍵時刻28：26、29：24力壓對手，精采地以局點7：3拿下勝利，他笑說：「賽前並沒有預設目標，但拿金牌不會很意外，因為我對抗賽狀況就很好。」

18歲的李金糖，小學、國中原本是籃球校隊，國二才半路出家改練射箭，他表示，「因為看同學練射箭覺得很帥啊，而且射箭隊也不是每個學校都有。」

糖糖奪金牌：不意外

綽號「糖糖」的李金糖透露，其實一開始家人並不支持他射箭，覺得課業會無法兼顧，而且練習辛苦，手都會磨出水泡甚至血泡，還好逐漸射出成績後，苦難都化做甜美的果實，如今首場成人賽就有好成績，下個目標是拚台北世大運選手資格。

女子反曲弓吳佳鴻（左）為我國添得一面銀牌。（記者林宗偉攝）

同樣闖進金牌戰的吳佳鴻，不料以局點0：6敗給印度芭格特，她無奈表示，可能是前幾天狀況沒有很好，上場有些緊張，造成身體有些僵硬，雖然「銀」恨，她表示賽後就會讓心情一切歸零，畢竟結果好或不好都能汲取經驗。