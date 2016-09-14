唯有雅婷超越雅婷 單局348分破全國

「台灣箭后」譚雅婷射出單局348分，破了自己寫下的全國紀錄。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕甫在里約奧運奪銅的「台灣箭后」譚雅婷，105年全國理事長盃排名賽又射出單局348分的新紀錄，昨個人賽雖然僅摘銅，但她9月24日將與另名奧運國手魏均珩一同參加世界大獎賽年終賽，厲害的是，譚雅婷的積分是各國選手中最高，為台將寫下新里程碑。

最高積分晉年終賽 台灣第一人

譚雅婷今年5月世界大獎賽哥倫比亞站射出單局346分的好成績，打破自己2014年世錦賽國手選拔賽所寫下的單局344分紀錄，相隔不到5個月，她再締新猷，就連教練倪大智都又驚又喜地說：「真的不容易，原本的紀錄還在送審，結果雅婷又破紀錄了。」

倪大智表示，子弟兵今年表現穩定，世界大獎賽上海站、哥倫比亞站、土耳其站都有獎牌進帳，這是台將不曾達到的成就，「譚雅婷的積分在年終賽選手裡面最高，也可以說是台灣第一人。」

儘管手感發燙，譚雅婷謙虛表示，只是照著調整計畫向前邁進，但參加年終賽一直是自己的心願，也是尚未達成的里程碑，如今以積分最高之姿參加大賽，她認為這是一個肯定，代表努力有了回報。

魏均珩則表示，其實三站賽事結束後，自己計算積分就知道有機會參加年終賽，將以平常心出征，他開玩笑說：「只希望不要漏氣就好！」

自由充電站：3站積分前8 射進年終賽

射手們如想參加世界大獎賽年終賽，得在世界大獎賽上海、哥倫比亞、土耳其三站年度賽事取得積分前8名，台灣第一個闖進年終賽的選手是2012年林佳恩，去年則由女將雷千瑩出征，並奪下銅牌。

本屆年終賽在丹麥第三大城奧登斯（Odense）舉辦，譚雅婷以積分57分名列頭號種子，南韓崔美善以50分居次；台將魏均珩則以35分排在南韓具本粲、美國艾利森（Brady Ellison）之後，也是寶島首名進軍年終賽的男子選手。（記者林宗偉／整理）