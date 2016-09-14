亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗

戴維斯（左）繳出24分與9籃板的準「雙十」成績，台灣仍不敵約旦。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在亞洲挑戰盃打出極佳氣勢的台灣男籃，早以3連勝之姿提前晉級8強，但昨面對實力不俗的約旦，全場三分球命中率連1成都不到，以83：109落敗，今下午3點半與中國之戰，就算贏球也只能爭分組第2。

台灣隊開賽進攻完全當機，約旦順勢打出一波17：2開局，總教練閻家驊坦言：「對手身材好、又有高度，帶給我們不少麻煩，像是先發的劉錚、周儀翔與蔣淯安開賽也無法適應身體碰撞，要攻進去也相當困難，是造成開局大幅落後的主因。」戴維斯繳出24分與9籃板，劉錚挹注20分、6籃板與3助攻，蔣淯安二分投籃命中率百分百，可惜三分球仍是3投皆墨，攻下17分。

此役台灣三分球火力徹底消失，僅32投3中，籃板僅抓到35個，慘輸約旦的52個，成為我國無緣續寫連勝的兩大原因。

本屆台灣以換血陣容出擊，前3場都順利取勝，但閻家驊認為，約旦所祭出的高強度防守，讓這批年輕球員都上了一課，他強調經驗還是關鍵的一環，因為子弟兵碰到強硬防守，才會讓進攻全亂了章法。

約旦有老將阿巴斯坐鎮，此役繳出31分、12籃板，至於得分火力驚人的歸化球員塔克攻下36分外帶9籃板，閻家驊認為，塔克切入技巧優異，加上子弟兵的禁區高度不夠，才會守不住。3連勝的中國昨也以64：70不敵印度，約旦今下午1點半只要打贏菲律賓，還有機會問鼎分組第1。