年薪200萬2年約 勇士簽下包提傑

富邦勇士力拚隊史首冠，昨又與包提傑簽下2年合約。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕華裔中鋒包喜樂的弟弟包提傑，昨確定與富邦勇士簽下2年合約，推估年薪逾200萬台幣，讓勇士再添一名即戰力成員，新球季唯一目標是闖進總冠軍戰，力拚隊史首冠。

姊姊包喜樂去年返台加入台灣女籃，在瓊斯盃掀起一股旋風；23歲的包提傑擁有204公分好身材，且具華裔球員身分，無須透過選秀，就能自行選擇加盟球隊，經過裕隆、勇士與璞園的試訓後，最終情定勇士。

包提傑的加盟方式，與去年林書緯返台選擇落腳處的手法如出一轍，都是與多隊進行練球後，再來決定加盟球隊。在聯盟規定1隊只能有2位華裔球員情況下，勇士同時有林書緯與包提傑後，成為聯盟唯一把華裔名額用滿的球隊。

勇士為了新賽季，已補進蔡文誠、洪志善、張伯維、宋宇軒，8月初又以去年榜眼蕭順議、今年榜眼蘇奕晉與明年球季的首輪選秀權，換來「台灣噴射機」張宗憲，如今再補進身材不俗的包提傑，總教練顏行書在新賽季的目標為於例行賽爭取最佳名次，最終力拚殺入總冠軍戰，搶隊史首冠。