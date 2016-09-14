富邦LPGA》高寶璟拚衛冕 地主20高手守后

富邦LPGA台灣錦標賽將於10月6日至9日在新北市美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕總獎金高達200萬美元的富邦LPGA台灣錦標賽，今年10月6日至9日於新北市美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，世界球后高寶璟將前來尋求衛冕，我國則有里約奧運國手龔怡萍、名將曾雅妮與旅日好手姚宣榆等人出場角逐冠軍。

台灣LPGA錦標賽已邁入第6屆，富邦金控則是連續3年冠名贊助，本屆全世界獎金榜前20的高手，將有14人前來參戰，包括里約奧運銀牌得主高寶璟，她去年順利摘下后冠，今年當然要前來尋求衛冕。

至於去年亞軍的南韓名將柳簫然也將前來雪恥，6月贏得大滿貫賽事之一LPGA錦標賽后座的18歲加拿大好手韓德森、美國公開賽冠軍蘭恩與在台灣人氣很旺的南韓好手崔羅蓮，都會一同登場。

台灣選手除了有龔怡萍、曾雅妮、姚宣榆之外，陳依妏、林子麒、程思嘉、陳宇茹、張瑄屏、葉欣寧、陳子涵、徐薇淩、陳孟竺、郭艾榛、梁宜羚等20位好手，都期待在地主優勢的幫助下，一舉揮出亮麗成績。