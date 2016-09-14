浴場血驚魂 李宗賢下週可望歸隊

李宗賢（記者朱沛雄攝）

〔記者吳清正／新竹報導〕義大犀牛新人「花賢」李宗賢上週在台南球場滑倒受傷，昨天首度輕鬆練打，預定下週復出。

李宗賢上週四起3場比賽13打數擊出8支安打、8分打點，週六更以單場3安打、5打點的表現，獲選為單場MVP，不料賽後在球員休息室的浴室裡滑倒，造成右腳踝外側割傷，送醫縫了3針。

李宗賢表示，剛滑倒時以為不嚴重，沖澡發現血流不止才知道事情大條了，前兩天走路右腳不敢使力，怕傷口裂開，現在已經可以正常走路，也不會痛。

李宗賢在浴室滑倒成為隊友開玩笑的話題，林晨樺虧他，在球場上滑壘滑不夠，到了浴室也要滑，以後滑壘要看場合，不要再到處亂滑了。

陳明軒（記者朱沛雄攝）

另外，犀牛新人投手陳明軒預定明天首度一軍先發，在新莊球場出戰中信兄弟，陳明軒希望颱風不要來攪局，讓他可以順利登板。

陳明軒8月31日一軍初登板，對Lamigo桃猿的第8局一上場就被擊出二壘打，再投出四壞球，被朱育賢轟出3分全壘打，再投出觸身球，沒有解決任何打者就失3分退場，留下防禦率無限大的難堪紀錄。

手肘發炎的義大左投黃勝雄昨天進行傷後的首次牛棚練投，總教練葉君璋指出，黃勝雄的投球狀況很不錯，但是重點還是手肘的狀況，如果今天沒有出現異常，週四再進一次牛棚，最快週六就可以歸隊。