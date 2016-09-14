阪神心有所屬 不動中外野手是岱鋼

陽岱鋼（取自網路）

〔記者徐正揚、林宥辰／綜合報導〕繼軟銀、巨人兩隊後，傳出阪神季後也有興趣爭取成為自由球員的陽岱鋼。

阪神季初喊出「超變革」，本季戰績卻不理想，56勝73敗3和排中央聯盟第5，領先末位中日不到2場，但球季還剩11場，墊底危機並未解除，可能追平10年來次差戰績，「Sponichi Annex」報導，陽岱鋼被阪神列入季後戰力補強的重點人選之一。

阪神本季的打擊率、全壘打、盜壘這3項都是央聯最差，外野僅高山俊、福留孝介是固定先發，若網羅陽岱鋼，他將是不動中外野手，並提供阪神急需的腳程與攻擊火力。歐力士的糸井嘉男、中日的平田良介與大島洋平也是考慮人選。

陽岱鋼昨仍先發上場，守中外野、打第六棒，2打數2保送，大谷翔平飆出破日職紀錄的164公里速球，投5局失2分，無關勝負，火腿以4：2擊敗歐力士。