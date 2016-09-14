8局無安打 小熊強投9下破功

小熊強投韓德瑞克斯。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕數日前道奇老將希爾被教練換下無緣挑戰完全比賽，昨輪到小熊強投韓德瑞克斯面對紅雀隊，也有挑戰無安打比賽機會，僅剩3個出局數就能名留青史，但9局下韓德瑞克斯投出的第1球就遭海佐貝克擊出陽春砲，韓德瑞克斯無安打、完封同時夢碎。

小熊隊最終4：1擊敗紅雀，韓德瑞克斯雖沒能拿下無安打比賽，但幾近完美表現已獲總教練梅登背書，「難以置信的好！只可惜他沒成功挑戰無安打，整場比賽對手都拿他沒轍，這場比賽應當也會讓塞揚獎投票者多注意到他。」韓德瑞克斯本人則說，自己從未想過挑戰無安打，每場比賽目標讓打者打得不好。

韓德瑞克斯今年強勢表現，的確有問鼎塞揚資格，昨役他進帳本季第15勝，生涯3年來首度單季雙位數勝投，本季韓德瑞克斯防禦率僅2.03，是全聯盟最低，明星賽後表現更威猛，11場出賽戰績8勝1敗、防禦率1.33，近20場先發至多僅掉3分，頗有王牌架式。

小熊隊快意奪勝，本季戰績92勝51敗傲視全聯盟，在國聯中區封王魔術數字也減到M3，頗有機會成為本季首支拿到大聯盟季後賽門票的球隊。