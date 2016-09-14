里約帕運》林資惠鍍銅 連4屆奪牌

健力女將林資惠（左）靠教練陳穎德（右）巧妙戰術運用，逼使墨西哥選手在最後一舉失手，成功拿下銅牌。（中央社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣健力女將林資惠昨於里約帕運女子79公斤級賽事，以131公斤的成績摘下銅牌，同時也是我國本屆帕運首面獎牌，林資惠可獲得84萬國光獎金。

林資惠摘下我國本屆帕運首面獎牌，圖為林資惠成功舉起131公斤後，振臂歡呼。（中央社）

舊傷未癒 挑戰自我不放棄

舊傷未癒的林資惠，靠意志力舉出平生涯最佳成績的131公斤，這也是她連續四屆帕運摘下獎牌，雅典、北京帕運奪金，上屆敦奧收下銀牌，林資惠說：「其實受傷後就沒舉那麼重了，但不放棄就有希望，這是一直挑戰自我的過程。」

林資惠首次試舉121公斤，但遭判定犯規失敗，第二次125公斤成功，但隨後墨西哥女將巴塞納斯舉起126公斤，林資惠排名掉至第4，教練陳穎德表示，林資惠求穩試舉121公斤，沒想到太輕反而亂了節奏，在裁判嚴格執法下被判犯規。

關鍵第三舉林資惠原本設定舉130公斤，但對手巴塞納斯預設131公斤，陳穎德考量林資惠體重較輕，若兩人皆舉起同重量，林資惠將佔上風，因此向上加1公斤。

臨場戰術勝出 驚險奪獎牌

最終巴塞納斯被迫挑戰132公斤失利，林資惠靠謀略驚險拿下銅牌，陳穎德表示，臨場戰術運用產生關鍵性影響，畢竟我們佔有體重優勢。

林資惠和里約奧運舉重金牌許淑淨皆出身雲林崙背，同樣奪牌光耀家鄉，賽後總統蔡英文於第一時間拍發賀電，恭賀拿下佳績。

同樣奪下銅牌，奧運和帕運的獎金卻差很大，郭婞淳於里約奧運摘銅，獲頒500萬國光獎金，外加彰化銀行提供100萬的激勵獎金，總共進帳600萬，但林資惠僅獲得84萬元，無任何額外的激勵獎金。