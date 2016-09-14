921開記者會 傑愛配將合體現身

台灣桌球好手江宏傑與日本福原愛將在21日與22日分別在日本與台灣召開記者會，，預料將會對婚訊做出說明。（資料照）

先在日亮相 22日攜手回台

台灣桌球好手江宏傑與日本福原愛將在21日與22日分別在日本與台灣召開記者會，，預料將會對婚訊做出說明。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年春天台灣桌球好手江宏傑與日本福原愛悄悄墜入愛河，上週《日刊體育》報導兩人本月上旬在東京已辦理結婚登記，但遲遲未見當事人公開報喜訊，昨日媒則指出，兩人將在21日與22日分別在日本與台灣召開記者會，還有機會看見「傑愛配」攜手公開亮相。

「傑愛配」向來愛得低調，鮮少有人知道這件事情，直到今年被日本媒體揭露後，讓中國與日本網友超震驚，但當時兩人都得為里約奧運全力備戰。福原愛幫日本女團贏得奧運銅牌，江宏傑代表台灣在團賽出征，首輪就敗給德國。

因里約帕運正如火如荼進行，福原愛不願搶走參賽選手的焦點，才會至今都沒正面回答喜訊，連日前在新宿參加「一日警察署長」活動，她同樣隻字未提。

如今「傑愛配」已做好準備對外說明，21日在東京全日空洲際酒店舉辦記者會，22日會回台灣召開記者會，預料將會對婚訊做出說明。