田協全體理事慰留 蔡辰威可望續留

針對蔡辰威理事長請辭一事，田協緊急召開臨時理事會，全力慰留蔡續任。（田協提供）

〔記者廖聿偉、彭琬馨／台北報導〕田徑協會昨日下午針對理事長蔡辰威上週六請辭一事，緊急召開臨時理事會，全體35席理事出席32席，全數不通過理事長的請辭，並表達全力慰留之意。

體育署署長何卓飛親臨會場向每一位理事致意，對於蔡辰威多年的貢獻和努力深表感謝。中華奧會主席林鴻道也呼籲全體理事務必慰留理事長，他說：「改革是需要的，但要專業提供意見而非毀滅性的批判。」

田協也統計公佈，蔡辰威任職七年間，台灣田徑選手在各級國際賽拿下27金、30銀、56銅，總計有53人次打破田徑全國紀錄。

據悉原本辭意甚堅的蔡辰威態度已軟化，田協秘書長王景成也將在今日和蔡辰威會面，轉達臨時會的結果，期盼蔡理事長能「做好做滿」，將最後1年3個月的任期完成。

另外，奧運羽球選手戴資穎球鞋事件意外挑起選手與單項協會間的矛盾。民進黨立委黃國書預計將在這個會期提案修法，希望在各單項協會中設置公益理監事進行監督，避免協會做出不符合國人期待的政策決定。

黃國書強調，協會接受政府補助，內部政策決定、資訊揭露卻不夠透明，此次提案針對國民體育法修法，預計在各協會增設公益性質的理監事，希望落實協會的官方權責，確保選手權益。