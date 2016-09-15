史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王

王柏融（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕1990年開打的中職，還沒有出現單季4成打擊率紀錄，但目前打擊率排行榜上有桃猿王柏融、林泓育和中信兄弟蔣智賢3人打擊率超過4成，形成史上最激烈的打擊王之爭。

林泓育（資料照）

王柏融 領先群雄

蔣智賢（資料照）

王柏融今年4月17日首度達到4成打擊率，之後數度跌破4成，7月28日對統一獅5打數3安打，打擊率再達到4成01，此後大幅走高，最高來到4成23，雖然上週陷入小低潮，出賽3場10打數只有2安打，仍以4成18領先群雄。

林泓育 後勢強勁

林泓育目前連14場安打，9月1日打擊率突破4成大關，這一天起最近7場有6場至少2安，以4成10緊追，後勢強勁。

蔣智賢 暫時休兵

蔣智賢在8月11日達到4成打擊率，最高來到4成13，但是9月11日對桃猿4打數無安打，中斷連續21場安打，打擊率也下滑到4成06，本週身體狀況不佳，可能下週才能復出，如何維持打擊手感是一大挑戰。

打擊成績要列入單季正式紀錄，打席數必須達到球隊全年出賽數的3.1倍，以中職每隊單季出賽120場，門檻是371個打席，目前王柏融（463）、林泓育（391）和蔣智賢（389）都已達到，即使現在起不再出賽，單季4成打擊率紀錄可成立，也具備爭奪打擊王資格，下半季冠軍和全年勝率第1都底定後，球隊會不會策略性讓他們不再出賽，將成為話題。

此外，許基宏目前打擊率4成03，但今年數度受傷錯過42場比賽，打擊數只有240，雖然本週可望復出，但中信只剩20場比賽，即使以每場5打席計算，本季打席數只有340，幾乎確定無緣挑戰4成打擊率。