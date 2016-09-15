大聯盟4割男 已75年未見

泰德威廉斯（取自大聯盟官網）

〔記者吳清正／台北報導〕4成打擊率堪稱職棒的夢幻紀錄，日職和中職都還沒有人達成過，大聯盟也已75年沒有出現，韓職則只在開打的1982年出現過1次。

大聯盟最後一次4成打擊率是紅襪傳奇球星泰德威廉斯（見圖，取自大聯盟官網）創於1941年，當年打到球季倒數第2天，他打擊率3成995，四捨五入後剛好是4成，有不少人建議他最後1天不要再出賽，確保4成打擊率的難得紀錄。

但泰德威廉斯堅持正常出賽，最後1天紅襪雙重賽，他午場5打數4安打，晚場3打數2安打，打擊率提升到4成06，留下貨真價實的4成打擊率紀錄。

韓職白仁天 1982年達成偉業

創下韓職唯一4成打擊率的白仁天，1962年加盟東映（日本火腿前身），成為第1個進軍日職的韓國球員，曾於1975年以3成19打擊率奪得太平洋聯盟打擊王。1982年韓職成立，MBC青龍把38歲的白仁天找回去擔任總教練兼球員。當年他出賽72場，250打數擊出103安，打擊率4成12。

81年歷史的日職單季最高打擊率是前阪神洋將巴斯創於1986年的3成89，1990年開打的中職則是2008年兄弟象彭政閔的3成91。